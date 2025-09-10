Оливер Бермэн: «Херта очень хороший гонщик – уверен, он очень быстро освоится в «Ф-2»

Бермэн уверен в перспективах Херты.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн поделился мнением о перспективах звезды «Индикара» Колтона Херты в «Формуле-2».

Херта со следующего сезона станет тест-пилотом «Кадиллака » в «Формуле-1», а также должен провести полноценный сезон в «Формуле-2».

«Я не знаю специфики работы с болидами «Индикара », но смотря на квалификации и гонки в «Индикаре» кажется, что они там атакуют на пределе.

Надеюсь, ему понравятся европейские гонки, ведь тут все немного иначе. Более того, когда ты растешь в европейских гонках, ты быстро привыкаешь к тому, что здесь нужно проезжать один быстрый круг, а потом сбавлять темп, чтобы остудить шины. Здесь это работает именно так.

Так что это будет интересно. У меня этот переход случился, когда после «Формулы-4» я оказался в «Формуле-3». В «Ф-4» ты спокойно можешь атаковать на протяжении 4-5 кругов подряд, а в «Ф-3» нужно переходить на тактику с одним быстрым кругом. И тебе сложнее выжать максимум из машины, когда у тебя есть всего один быстрый круг – потому что ты теряешь ритм. Хотя очевидно, что Херта очень хороший гонщик, так что я уверен, он очень быстро освоится», – рассказал Бермэн.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!