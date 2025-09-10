Мартин Брандл: «Приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым в Монце»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что на Гран-при Италии Льюис Хэмилтон увереннее управлял болидом «Феррари», чем на предыдущих этапах.
«У Льюиса Хэмилтона оставался штраф в виде потери пяти позиций с Зандворта за превышение скорости по пути на решетку – честно говоря, заслуженный. И он стартовал десятым, но вновь прорвался сквозь пелотон, как было в Сильверстоуне и в других гонках. Мы увидели пилотаж Льюиса, каким помним его по предыдущим годам.
В целом казалось, что ему комфортнее в машине, и, похоже, изменился настрой: он стремится выжать все из того, что есть, а не разочаровывается по поводу болида, который не позволяет выигрывать гонки. Пожалуй, он также смирился с тем, насколько быстр Шарль Леклер. Было приятно, что Льюис выглядел более счастливым», – написал Мартин.
