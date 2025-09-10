0

Мартин Брандл: «Приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым в Монце»

Брандл отметил перемену в подходе и настроении Хэмилтона.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что на Гран-при Италии Льюис Хэмилтон увереннее управлял болидом «Феррари», чем на предыдущих этапах.

«У Льюиса Хэмилтона оставался штраф в виде потери пяти позиций с Зандворта за превышение скорости по пути на решетку – честно говоря, заслуженный. И он стартовал десятым, но вновь прорвался сквозь пелотон, как было в Сильверстоуне и в других гонках. Мы увидели пилотаж Льюиса, каким помним его по предыдущим годам.

В целом казалось, что ему комфортнее в машине, и, похоже, изменился настрой: он стремится выжать все из того, что есть, а не разочаровывается по поводу болида, который не позволяет выигрывать гонки. Пожалуй, он также смирился с тем, насколько быстр Шарль Леклер. Было приятно, что Льюис выглядел более счастливым», – написал Мартин.

Льюис Хэмилтон выложил фото с тифози: «Выступать за «Феррари» и чувствовать невероятную любовь – огромная честь»

Ален Прост: «Абсолютно не верю, что талант Хэмилтона угас или исчез»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМартин Брандл
Гран-при Италии
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
