Льюис Хэмилтон выложил фото с тифози: «Выступать за «Феррари» и чувствовать невероятную любовь – огромная честь»

Хэмилтон поблагодарил итальянских фанатов после этапа в Монце.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон опубликовал пост после первого Гран-при Италии в составе «Феррари». Британец стал шестым после старта с десятой позиции.

«Уверенный прогресс в Монце. Из-за штрафа было трудно показать результат лучше, но я выложился по полной.

Спасибо тифози за страсть. Выступать за «Феррари» и чувствовать эту невероятную любовь – огромная честь.

Большое спасибо всем за упорный труд в этот уик-энд, и я благодарен за прогресс, которого мы добиваемся вместе. Grazie a tutti (Спасибо всем – Спортс’’)», – написал гонщик.

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона