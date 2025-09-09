  • Спортс
1

Питер Уиндзор: «Если бы речь шла о победе, Пиастри никогда бы не отдал лидерство в такой ситуации»

Уиндзор считает мудрой тактику Пиастри в Монце.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался об инциденте с применением «Маклареном» командной тактики на Гран-при Италии.

Уиндзор считает, что Пиастри никогда бы не пошел на размен позициями, если бы речь шла о лидерстве в гонке. И что на самом деле, согласившись пропустить Норриса в этот раз, заполучил рычаг давления в будущем и повысил свою репутацию в «Макларене».

«Многое изменило то, что Пиастри в тот момент не лидировал в гонке. Представьте себе, что Макс Ферстаппен как Юки Цунода всю гонку болтался бы в районе 14-го места, Ландо Норрис бы лидировал в гонке с первого круга, Пиастри ехал позади него, на пит-стопах произошло вот такое, а в команде бы сказали Оскару: «Не мог бы ты притормозить и отдать победу Ландо?»

Как вы думаете, что бы в этом случае ответил Пиастри? Вот именно. Он бы ни за что не отдал лидерство. Но поскольку речь шла о 2 или 3 месте, всем было плевать. Речь не шла о победе.

При этом поступок Оскара должен будет еще улучшить его репутацию в команде. Потому что он оказал команде услугу. В какой-то степени это можно сравнить с тем, как Норрис отдал победу в спринте в Бразилии.

Он сделал команде одолжение, потеряв не так много, но заслужил уважение команды. И, возможно, что в оставшихся гонках сезона возникнет ситуация, когда Норрису нужно будет вернуть долг.

Пиастри сделал уступку с безобидными для себя последствиями. И теперь имеет больший кредит доверия, у Ландо больше нет возможности как-то на него жаловаться. Так что на самом деле, как мне кажется, это был очень сильный поступок со стороны Оскара», – рассказал Уиндзор.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Питер Уиндзор
