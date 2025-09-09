Рикардо Патрезе: «Следующий сезон будет для Антонелли решающим»

Патрезе ждет от Антонелли прорыва в следующем сезоне.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли нужно будет заметно прибавить и начать побеждать Джорджа Расселла . Ибо в противном случае его карьера в «Формуле-1» может закончиться довольно быстро.

«Следующий сезон будет для Антонелли решающим. Его карьера может пойти как вверх, так и вниз. У «Мерседеса », весьма вероятно, в следующем году будет очень хорошая машина. Так что у Антонелли, возможно, даже будет шанс побороться за титул.

Но вот если Расселл уничтожит его в следующем сезоне, для Антонелли это может стать большой проблемой. В следующем сезоне никто уже не будет мириться с ошибками вроде той, что Антонелли допустил в воскресенье в Монце.

Так что к концу сезона-2026 Антонелли нужно будет собрать все воедино и стать быстрым и надежным гонщиком, не совершающим ошибок, и без личных проблем.

Следующий сезон для Кими – ключевой. Если он сможет опережать Расселла, если он будет выигрывать гонки, то все будет хорошо. В этом году Расселл уже доказал, что он быстрее. Если Кими не прибавит в следующем году и останется на том же уровне, станет понятно, что Антонелли просто неплохой гонщик, но явно не выдающийся.

Проблема Кими еще и в том, что он пришел в «Формулу-1» с уже нарисованной на спине мишенью. Все считают, что он может стать выдающимся гонщиком, и ждут от него соответствующих выступлений», – рассказал Патрезе.

