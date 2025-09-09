Джордж Расселл: «Надеюсь, «Мерседес» сможет регулярнее бороться за попадание на подиум»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что вряд ли мог рассчитывать на что-то большее, чем пятое место, с учетом скорости конкурентов.
При этом Расселл рассчитывает, что в ближайших гонках у него будут возможности бороться за попадание на подиум.
«Не знаю, что ждет нас в ближайших гонках. Надеюсь, что мы более регулярно сможем бороться за попадание на подиум. В то же время «Феррари» в сравнении с началом сезона сделала шаг вперед. Так что просто нам точно не будет.
Вообще в Монце я был уверен, что смогу квалифицироваться выше обеих «Феррари». Возможно, мы могли бы оказаться на одну позицию выше.
При этом, реалистично оценивая ситуацию, мы можем сказать о том, что стратегия у «Феррари», направленная на попытку победить «Макларен», не была оптимальной. Если бы они боролись конкретно со мной, то тогда, вероятно, действовали бы иначе. Так что пятое место отражает текущие возможности «Мерседеса», – рассказал Расселл.
