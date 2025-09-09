Джордж Расселл: «Надеюсь, «Мерседес» сможет регулярнее бороться за попадание на подиум»

Расселл надеется чаще попадать в топ-3.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что вряд ли мог рассчитывать на что-то большее, чем пятое место, с учетом скорости конкурентов.

При этом Расселл рассчитывает, что в ближайших гонках у него будут возможности бороться за попадание на подиум.

«Не знаю, что ждет нас в ближайших гонках. Надеюсь, что мы более регулярно сможем бороться за попадание на подиум. В то же время «Феррари» в сравнении с началом сезона сделала шаг вперед. Так что просто нам точно не будет.

Вообще в Монце я был уверен, что смогу квалифицироваться выше обеих «Феррари». Возможно, мы могли бы оказаться на одну позицию выше.

При этом, реалистично оценивая ситуацию, мы можем сказать о том, что стратегия у «Феррари », направленная на попытку победить «Макларен», не была оптимальной. Если бы они боролись конкретно со мной, то тогда, вероятно, действовали бы иначе. Так что пятое место отражает текущие возможности «Мерседеса », – рассказал Расселл.

