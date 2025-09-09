«Худший пилот «Ф-1» Таки Иноуэ: «Ф-2» переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ»
Таки Иноуэ разочарован уровнем пилотов «Формулы-2».
Бывший пилот «Ф-1» Таки Иноуэ прокомментировал основную гонку «Формулы-2» в Монце, в рамках которой произошло несколько аварий.
«В последние годы «Формула-2» переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ. Я убежден, что дело в выросших бюджетах – команды теперь отдают предпочтение пилотам с финансовой поддержкой, а не настоящим талантам», – написал японец в соцсетях.
При этом он сделал репост следующей нарезки моментов из гонки «Ф-2» в Италии.
Иноуэ называет себя худшим пилотом в истории «Ф-1». Он провел 18 Гран-при в 1994-1995 годах и финишировал всего 5 раз – не набрав ни одного очка.
В «Ф-2» главное – не успех, а перебивать скандалы и несправедливость правил
