  • У «Макларена» есть математические шансы выиграть Кубок конструкторов уже на Гран-при Азербайджана
У «Макларена» есть математические шансы выиграть Кубок конструкторов уже на Гран-при Азербайджана

«Макларен» может выиграть Кубок конструкторов на этапе в Баку.

Команда «Макларен» имеет математические шансы досрочно выиграть Кубок конструкторов сезона-2026 по итогам Гран-при Азербайджана.

Для этого, прежде всего, Оскару Пиастри и Ландо Норрису на этапе в Баку нужно будет сделать дубль.

Еще два дополнительных условия – пилоты «Феррари» в гонке не должны заработать ни одного очка, а пилоты «Мерседеса» заработать меньше 21 очка. При достижении этих условий «Макларен» в общем зачете станет недосягаем для конкурентов.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: StatsF1
