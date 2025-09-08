  • Спортс
3

На Гран-при Италии бригада механиков «Макларена» провела пит-стоп Пиастри за 1,91 секунды – это рекорд сезона

«Макларен» установил рекорд сезона по времени проведения пит-стоп.

Команда «Макларен» на Гран-при Италии установила новый рекорд нынешнего сезона по скорости проведения пит-стопа.

Бригада механиков провела пит-стоп Оскара Пиастри за 1,91 секунды. Таким образом бригада механиков «Макларена» превзошла свое же собственное достижение. Предыдущий рекорд по скорости проведения пит-стопа был установлен бригадой механиков Пиастри на Гран-при Венгрии – там пит-стоп был проведен за 1,94 секунды.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: DHL In Motion
