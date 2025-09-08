  • Спортс
  • Жак Вильнев: «Антонелли повезло, что его оштрафовали всего на 5 секунд. Гонщики «Ф-1» так не делают»
1

Жак Вильнев: «Антонелли повезло, что его оштрафовали всего на 5 секунд. Гонщики «Ф-1» так не делают»

Вильнев не впечатлен выступлениями Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев раскритиковал Андреа Кими Антонелли за выступление на Гран-при Италии и в этом сезоне в целом.

На этапе в Монце Антонелли снова стал участником инцидента, выдавив Алекса Албона с трассы, за что был оштрафован на 5 секунд – и завершил гонку на 9-й позиции.

«Я даже не знаю. Просто посмотрите на Бортолето – он тоже новичок, выступает за «Заубер», но там хорошие результаты, он набирает очки, продемонстрировал уверенное выступление [на Гран-при Италии].

В то время как ты [говоря про Антонелли] выступаешь за «Мерседес». У тебя был миллион тестов зимой, ты отлично подготовился. Ты попал в «Ф-1» не как совсем юный новичок, у тебя была подготовка.

При этом твой напарник борется за самые высокие места. И он набрал в два раза больше очков. В такой ситуации нельзя быть довольным девятым местом в гонке, в которой ты к тому же совершил не лучший маневр, просто вытолкнув с трассы другую машину.

Если говорить об инциденте с Албоном – гонщики «Формулы-1» так не делают. Может, гонщики «Формулы-4», хотя даже там такое редко происходит. Антонелли повезло, что его оштрафовали всего на 5 секунд», – рассказал Вильнев.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
