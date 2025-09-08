Габриэл Бортолето: «Восьмое место – максимум, чего «Заубер» мог добиться в Монце»

Бортолето доволен попаданием в очковую зону в Монце.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что был рад вернуться в топ-10 и набрать очки, которые важны для команды в борьбе в Кубке конструкторов.

«Мы весьма уверенно и надежно провели гонку, с хорошими решениями по ходу заезда, с хорошей стратегией. Мой пит-стоп получился немного медленным, но частично виноват в этом был я сам – я не совсем удачно заехал в пит-бокс.

В целом я доволен тем, что финишировал восьмым и вернулся в очковую зону. Ведь очки важны для команды в Кубке конструкторов. Понятно, что хочется большего, но этот результат – максимум, чего мы могли добиться в этот уик-энд», – рассказал Бортолето.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?