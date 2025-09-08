Фредерик Вассер о Гран-при Италии: «Один из лучших уик-эндов сезона»

В «Феррари» довольны результатами в Монце.

Руководитель «Феррари » подвел итоги Гран-при Италии , где Шарль Леклер финишировал 4-м, а Льюис Хэмилтон – 6-м.

«Шарль хорошо боролся. Льюис тоже отлично справился на старте, прорвавшись вперед после штрафа. В тот момент мы боролись с [Оскаром] Пиастри, все складывалось хорошо.

Однако, вероятно, на ранних кругах у нас возник слишком сильный износ шин, и позже появились трудности. Затем темп вернулся, нам даже удалось расширить отрезок – но, похоже, мы заплатили за эту борьбу.

Если говорить о борьбе с «Маклареном », то в целом это был один из лучших уик-эндов сезона, ведь мы оказались в 5-6 секундах позади них. Исключительное выступление было у Макса [Ферстаппена] в «Ред Булл». Но это речь именно о Максе, ведь другой «Ред Булл» был сильно позади.

В целом мне кажется, это был неплохой уик-энд с точки зрения чистого темпа. Но нам так и не удалось выжать эту последнюю десятую секунды», – отметил Вассер.

