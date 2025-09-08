3

Фредерик Вассер о Гран-при Италии: «Один из лучших уик-эндов сезона»

В «Феррари» довольны результатами в Монце.

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Италии, где Шарль Леклер финишировал 4-м, а Льюис Хэмилтон – 6-м.

«Шарль хорошо боролся. Льюис тоже отлично справился на старте, прорвавшись вперед после штрафа. В тот момент мы боролись с [Оскаром] Пиастри, все складывалось хорошо.

Однако, вероятно, на ранних кругах у нас возник слишком сильный износ шин, и позже появились трудности. Затем темп вернулся, нам даже удалось расширить отрезок – но, похоже, мы заплатили за эту борьбу.

Если говорить о борьбе с «Маклареном», то в целом это был один из лучших уик-эндов сезона, ведь мы оказались в 5-6 секундах позади них. Исключительное выступление было у Макса [Ферстаппена] в «Ред Булл». Но это речь именно о Максе, ведь другой «Ред Булл» был сильно позади.

В целом мне кажется, это был неплохой уик-энд с точки зрения чистого темпа. Но нам так и не удалось выжать эту последнюю десятую секунды», – отметил Вассер.

Фредерик Вассер: «Льюис Хэмилтон вернулся»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
Гран-при Италии
logoШарль Леклер
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМакларен
logoФредерик Вассер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
WEC. «Порше» выиграла дождевую гонку в США
4 минуты назад
Оскар Пиастри: «Стратегия «Макларена» не удивила. Мы с командой ее обсуждали»
39 минут назад
Нико Хюлькенберг о сходе в Монце: «Больно и горько»
57 минут назад
Алекс Албон: «Буду бороться с Антонелли в чемпионате вплоть до Абу-Даби»
сегодня, 05:23
Макс Ферстаппен: «Мекьес задает правильные вопросы. В Монце машина работала лучше»
3сегодня, 04:57
Юки Цунода: «Было очевидно, что Хэмилтон выдавил меня»
3сегодня, 04:40
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025
9сегодня, 04:04
Гельмут Марко: «Мекьес привнес в «Ред Булл» новый подход к гонкам»
5вчера, 19:50
Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»
6вчера, 19:32
Ландо Норрис: «Было бы глупо предполагать, что «Макларен» создал какой-то прецедент. Мы же не идиоты»
36вчера, 19:01
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото