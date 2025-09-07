Гельмут Марко: «Две гонки назад «Ред Булл» радовался попаданию в очковую зону, а теперь мы выигрываем Гран-при»

Марко рад победе Ферстаппена в Монце.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что выигранный заезд дает команде надежду на очень хорошие выступления в оставшихся гонках сезона.

«Вообще это невероятно. Две гонки назад, в Венгрии, мы радовались тому, что вообще попали в очковую зону. А теперь мы выигрываем Гран-при с преимуществом в 20 секунд.

За исключением инцидента в первом повороте вскоре после старта, Макс демонстрировал абсолютную уверенность в себе. И держал ситуацию под контролем. Обеспокоенность у нас вызывало только возможное появление на трассе машины безопасности – это могло сыграть против нас. И по этой причине мы немного оттянули момент пит-стопа.

При этом совсем незадолго до финиша Макс поставил лучшее время круга в гонке. Это было совершенно не обязательно, но таков уж Макс, этого у него никак не отнять. А с учетом того, что в прошлом году этап в Монце был для нас, возможно, вообще самым трудным, эту победу можно назвать настоящим возрождением.

Что касается следующих гонок, то скоростные трассы должны больше подойти «Ред Булл». Мы многого ждем от гонки в Баку. Самым сложным, скорее всего, будет этап в Сингапуре, там мы никогда не были особенно хороши. Однако основываясь на сегодняшнем выступлении можно сделать вывод, что «Ред Булл» должен бороться за высокие места во всех оставшихся гонках сезона.

Если же говорить о Юки Цуноде, то столкновение с другим гонщиком из системы «Ред Булл », а именно с Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз» – это невероятная глупость. К сожалению, в том инциденте болид Цуноды получил небольшие повреждения», – рассказал Марко.

