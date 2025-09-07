Нико Росберг: «Антонелли ведет себя, как Норрис. Проехал отличную квалификацию, но говорит об ошибке в практике»

Росберг дал совет Антонелли.

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг прокомментировал реакцию Кими Антонелли на 7-е место в квалификации к Гран-при Италии .

За счет штрафа Хэмилтон итальянец стартует 6-м.

«Он ведет себя, как Ландо [Норрис], когда дает интервью. Он проехал отличную квалификацию, но в основном говорит об ошибке во второй практике.

Он мог просто сказать, что, да, квалификация была супер и придала позитивный настрой перед гонкой.

Не нужно углубляться в пятничные трудности. Это бы ему сильно помогло», – считает Росберг.

