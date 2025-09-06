Кими Антонелли: «В последнее время люблю усложнять себе жизнь»

Антонелли считает, что мог лучше выступить в квалификации в Монце.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где стал 7-м – но благодаря штрафу Льюиса Хэмилтона стартует 6-м.

«В последнее время я люблю усложнять себе жизнь. Ошибка во второй практике была неуместной, ведь в третьей сессии мне пришлось работать немного по другой программе – а это всегда неприятно перед квалификацией.

На последнем круге мы попробовали кое-что другое в плане температуры шин, но в первых двух секторах мне часто не хватало сцепления сзади. В любом случае 6-е место – хороший результат. Посмотрим, как все сложится завтра», – отметил Антонелли .

