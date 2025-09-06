Кими Антонелли: «В последнее время люблю усложнять себе жизнь»
Антонелли считает, что мог лучше выступить в квалификации в Монце.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где стал 7-м – но благодаря штрафу Льюиса Хэмилтона стартует 6-м.
«В последнее время я люблю усложнять себе жизнь. Ошибка во второй практике была неуместной, ведь в третьей сессии мне пришлось работать немного по другой программе – а это всегда неприятно перед квалификацией.
На последнем круге мы попробовали кое-что другое в плане температуры шин, но в первых двух секторах мне часто не хватало сцепления сзади. В любом случае 6-е место – хороший результат. Посмотрим, как все сложится завтра», – отметил Антонелли.
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости