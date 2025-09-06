Лиам Лоусон: «Круг был испорчен, когда я попал в грязный воздух и вышел за пределы трассы»
Лоусон подвел итоги квалификации в Монце.
Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал 20-е место в квалификации к Гран-при Италии.
«Очень разочаровывающая сессия. Круг был испорчен, когда я попал в грязный воздух и столкнулся с недостаточной поворачиваемостью в середине шестого поворота – из-за чего вышел за пределы трассы.
Жаль, ведь машина была быстрой на протяжении всего уик-энда. У нас было несколько проблем, но механики усердно поработали и к квалификации все починили.
Непростая трасса, но здесь есть возможности для обгонов. Если учитывать мою стартовую позицию, то придется многих обогнать. Будет трудно, но я сделаю все возможное», – сказал Лоусон.
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
