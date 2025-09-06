Маттиа Бинотто: «Хюлькенберг действовал слишком консервативно»
Бинотто объяснил 12-е место Хюлькенберга в квалификации в Монце.
Главный операционный директор и главный технический директор «Заубера» Маттиа Бинотто прокомментировал 12-е место Нико Хюлькенберга в квалификации в Гран-при Италии.
«Он немного рискнул, чтобы избежать ошибок, но в конце концов все решают сотые секунды. Он подошел к финальной попытке слишком консервативно.
Тем не менее квалификация в целом прошла хорошо для него, особенно после нескольких тяжелых уик-эндов. Нет причины винить его», – сказал Бинотто.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
