Нико Хюлькенберг: «Испортил круг во время первой попытки и оказался уязвимым»
Хюлькенберг подвел итоги квалификации в Монце.
Пилот «Заубера» высказался о 12-м месте в квалификации к Гран-при Италии.
«Я испортил круг во время первой попытки во втором сегменте. Очевидно, это сделало меня уязвимым. На последней попытке захотел создать небольшой запас, чтобы не остаться ни с чем.
Машина быстрая, мы конкурентоспособны – это хорошие новости», – сказал Хюлькенберг.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
