Нико Хюлькенберг: «Испортил круг во время первой попытки и оказался уязвимым»

Хюлькенберг подвел итоги квалификации в Монце.

Пилот «Заубера » высказался о 12-м месте в квалификации к Гран-при Италии.

«Я испортил круг во время первой попытки во втором сегменте. Очевидно, это сделало меня уязвимым. На последней попытке захотел создать небольшой запас, чтобы не остаться ни с чем.

Машина быстрая, мы конкурентоспособны – это хорошие новости», – сказал Хюлькенберг .

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

