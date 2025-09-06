Джордж Расселл об недовольстве выбором шин: «Мы с командой в равной степени виноваты в этом недопонимании»

Расселл объяснил недопонимание с командой в Монце.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, рассказав о причинах, по которым у него с командой возникло недопонимание при выборе шин.

Расселл хотел проехать финальную попытку в третьем сегменте на шинах «медиум», однако в команде не поняли его и установили на болид комплект «софта».

«Используя шины «медиум» в первом сегменте мы оказались быстрее всех. И после второго сегмента я сказал команде, что хотел бы использовать шины «медиум» [в финале квалификации], потому что на них я чувствую себя комфортнее.

Не первый раз в этом сезоне шины «медиум» порой могут работать лучше «софта» в квалификации, по крайней мере на определенных машинах. При этом я не собираюсь стоять тут и сокрушаться, рассуждая, а что могло бы быть, если бы…Потому что в третьем сегменте, в конечном счете, мы в любом случае выступили недостаточно хорошо. Так что я немного расстроен.

Ну и, справедливости ради, я недостаточно четко выразил свое пожелание в общении с командой. После первого сегмента я просто сказал, что хотел бы использовать шины «медиум», и повторил свою мысль где-то по ходу второго сегмента. Я спросил, придерживаемся ли мы плана, на что в команде ответили утвердительно. Но я думал, что речь идет про шины «медиум», а в команде думали, что это значит использовать «софт».

Я же думал, что меня поняли правильно, учитывая продемонстрированную скорость. Так что можно сказать, что мы с командой в равной степени виновны в этом недопонимании.

Возможно, наш гоночный темп лучше, чем у «Феррари », но они чрезвычайно быстры на прямых, так что нам нужно будет постараться опередить Леклера на старте, в противном случае мы можем просидеть позади него всю гонку и она получится для нас разочаровывающей», – рассказал Расселл.

