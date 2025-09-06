  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл об недовольстве выбором шин: «Мы с командой в равной степени виноваты в этом недопонимании»
3

Джордж Расселл об недовольстве выбором шин: «Мы с командой в равной степени виноваты в этом недопонимании»

Расселл объяснил недопонимание с командой в Монце.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, рассказав о причинах, по которым у него с командой возникло недопонимание при выборе шин.

Расселл хотел проехать финальную попытку в третьем сегменте на шинах «медиум», однако в команде не поняли его и установили на болид комплект «софта».

«Используя шины «медиум» в первом сегменте мы оказались быстрее всех. И после второго сегмента я сказал команде, что хотел бы использовать шины «медиум» [в финале квалификации], потому что на них я чувствую себя комфортнее.

Не первый раз в этом сезоне шины «медиум» порой могут работать лучше «софта» в квалификации, по крайней мере на определенных машинах. При этом я не собираюсь стоять тут и сокрушаться, рассуждая, а что могло бы быть, если бы…Потому что в третьем сегменте, в конечном счете, мы в любом случае выступили недостаточно хорошо. Так что я немного расстроен.

Ну и, справедливости ради, я недостаточно четко выразил свое пожелание в общении с командой. После первого сегмента я просто сказал, что хотел бы использовать шины «медиум», и повторил свою мысль где-то по ходу второго сегмента. Я спросил, придерживаемся ли мы плана, на что в команде ответили утвердительно. Но я думал, что речь идет про шины «медиум», а в команде думали, что это значит использовать «софт».

Я же думал, что меня поняли правильно, учитывая продемонстрированную скорость. Так что можно сказать, что мы с командой в равной степени виновны в этом недопонимании.

Возможно, наш гоночный темп лучше, чем у «Феррари», но они чрезвычайно быстры на прямых, так что нам нужно будет постараться опередить Леклера на старте, в противном случае мы можем просидеть позади него всю гонку и она получится для нас разочаровывающей», – рассказал Расселл.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoФеррари
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен установил рекорд «Ред Булл» по количеству поулов в «Ф-1»
3вчера, 20:29
Гран-при Италии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
вчера, 20:05
Фернандо Алонсо: «Доволен результатом, мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации»
вчера, 18:49
Ландо Норрис: «Шанс на победу есть, но «Макларен» не ожидает легкую гонку, как на некоторых трассах»
3вчера, 18:06
Лиам Лоусон: «Круг был испорчен, когда я попал в грязный воздух и вышел за пределы трассы»
вчера, 18:03
Шарль Леклер: «С точки зрения чистой скорости у «Феррари», к сожалению, нет шансов на победу в Монце. Но я буду верить до конца»
2вчера, 18:01
Маттиа Бинотто: «Хюлькенберг действовал слишком консервативно»
вчера, 17:54
Джордж Расселл об изменении результатов команд: «Порой кажется, что в этом сезоне не так уж много смысла и логики»
1вчера, 17:50
Ландо Норрис: «Я не дал себе шанс на поул – ошибки поставили в затруднительное положение, все зависело от последнего круга»
3вчера, 17:49
Нико Хюлькенберг: «Испортил круг во время первой попытки и оказался уязвимым»
вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото