«В данный момент Франко выступает на хорошем уровне». Бриаторе допускает возможность продления контракта с Колапинто

У Колапинто есть шанс остаться в «Альпин» – считает Бриаторе.

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе , который сейчас фактически осуществляет руководство командой, допустил возможность продолжения сотрудничества с Франко Колапинто в следующем сезоне.

По словам Бриаторе, после трудного старта сезона сейчас Колапинто удалось повысить уровень своих выступлений, и у аргентинца есть шансы на новый контакт с «Альпин».

«В данный момент, как мне кажется, Франко выступает на хорошем уровне. В начале сезона он поплатился за нехватку опыта, как происходит со многими новичками и просто молодыми пилотами.

Однако теперь, на протяжении вот уже 3-4 гонок, он выступает намного стабильнее. Так что посмотрим. У нас есть еще 4-5 гонок для оценки ситуации, так что посмотрим, что будет дальше.

Как вы могли видеть, первые 6-7 гонок этого сезона были трудными для всех новичков чемпионата. Сейчас Франко стабилизировал ситуацию – он выступает на хорошем уровне, он отлично наладил коммуникацию с инженерами. Так что посмотрим, что будет дальше», – рассказал Бриаторе.

