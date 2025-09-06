Макс Ферстаппен: «Антонелли напоминает меня. С ним все будет в порядке»

Ферстаппен вступился за Антонелли.

Пилот «Ред Булл» высказался о проблемах 19-летнего Кими Антонелли из «Мерседеса».

«У него тяжелый период? Думаю, это нормально. Проблема в том, что некоторые, вероятно, относятся к этому серьезнее, чем нужно.

Ошибки в первой сессии уик-энда – такое бывает. Но мне это в нем нравится: он не относится к делу легкомысленно. Он постоянно выкладывается на полную – этим он напоминает меня.

Мог бы он выступать лучше? Конечно. Но я знаю, насколько он талантлив, я вижу это. Ему просто нужно немного терпения. Думаю, всем нужно немного терпения, ведь начинать карьеру в топ-команде нелегко.

В то же время «Мерседес не борется за кучу побед – а ведь если ты начинаешь выступать на сильной машине, то, вероятно, это позволяет почувствовать чуть больший комфорт.

Думаю, с Кими все будет в порядке. Ему просто нужно больше времени», – отметил Ферстаппен.

