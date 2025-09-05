Тото Вольфф об Антонелли: «В прошлом году хотелось сказать: «Да это маленький Иисус!» А потом он врезался в стену. Такое случается»

Вольфф оценил подход «Мерседеса» к работе с Антонелли.

Руководитель «Мерседеса » прокомментировал выступления Кими Антонелли, который стал 5-м в первой практике Гран-при Италии.

«Мы сказали Кими, что не сомневаемся в нем. Он пришел в этот спорт с большой помпой.

Он был быстрейшим в картинге, собрал потрясающую статистику в молодежных сериях, а затем пришел сюда [на практику в Монце в 2024-м], показал невероятное время в первых двух секторах – настолько, что хотелось сказать: «Да это маленький Иисус!» А потом врезался в стену. Такое случается.

Возможно, мы не дали ему правильный настрой. Мы сильно начали сезон, затем поведение болида стало непредсказуемым – и это не придало ему уверенности.

Ошибка в первой практике в Зандворте направила его по неверному пути перед квалификацией. Сегодня он начал спокойнее и в конце показал приличный результат.

Самое главное – позволить ему расти, ошибаться. Ему 19, он просто юноша», – подчеркнул Вольфф .

Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

