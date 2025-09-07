Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»

Алонсо расстроен сходом в Монце.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что разочарован новой потерей очков и сходом с дистанции из-за поломки болида.

«Результат разочаровывает, потому что [на момент схода] я ехал на седьмой позиции и в итоге мог бы заработать для команды шесть важных очков. Но мы снова проиграли.

Я до сих пор помню, как был вынужден сойти с дистанции Гран-при Монако из-за проблем с мотором – и тогда на момент схода я ехал шестым. Теперь я ехал седьмым и на болиде сломалась подвеска. Из-за невезения мы уже потеряли много очков.

При этому саму гонку мы провели хорошо. На старте я смог обогнать Кими Антонелли, а потом на пит-стопах опередил Габриэла Бортолето . Все выглядело очень хорошо. Я проехал по поребрику точно так же, как до этого. Так что нам, вероятно, просто не повезло. Я разочарован, но, к сожалению, я уже начинаю привыкать к этому чувству», – рассказал Алонсо.

