2

Гельмут Марко: «Мекьес привнес в «Ред Булл» новый подход к гонкам»

Марко отметил роль Мекьеса в прогрессе «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что подход к работе нового руководителя команды Лорана Мекьеса оказал на австрийский коллектив положительное влияние.

Мекьес заменил на посту руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера по ходу нынешнего сезона. Под его руководством команда выиграла спринт в Спа, а теперь одержала победу на Гран-при Италии.

«Лоран Мекьес привнес в «Ред Булл» новый подход к гонкам, и вполне очевидно, что это оказалось эффект на нашу команду.

Еще две гонки назад, в Венгрии, мы выглядели просто ужасно. А теперь такая доминация. Так что мы с оптимизмом смотрим на оставшиеся гонки сезона», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен навез «Макларенам» 19 секунд – он же проиграл первые круги?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Италии
logoЛоран Мекьес
logoГельмут Марко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»
2сегодня, 19:32
Ландо Норрис: «Было бы глупо предполагать, что «Макларен» создал какой-то прецедент. Мы же не идиоты»
21сегодня, 19:01
Тото Вольфф: «Сегодня в «Макларене» создали прецедент, после которого вернуть все обратно будет сложно»
10сегодня, 18:47
Юки Цунода о контакте с Лоусоном: «Не знаю, какой в этом был смысл. Я боролся за очки, а он нет»
6сегодня, 18:36
Ландо Норрис о Ферстаппене: «Ждал жесткую оборону. Но мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально»
12сегодня, 18:09
Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»
9сегодня, 18:01
Макс Ферстаппен: «Форма «Ред Булл» сильно зависит от характеристик трассы. Нельзя сказать, что мы внезапно вернулись в борьбу»
сегодня, 17:51
Льюис Хэмилтон: «Мне все еще не на 100 процентов комфортно в болиде «Феррари»
3сегодня, 17:34
Льюис Хэмилтон о тифози: «Лучше не бывает. Мечта – подняться на вершину подиума в Монце как пилот «Феррари»
3сегодня, 17:23
Ландо Норрис: «Если бы это я ехал позади, а с Пиастри случилось такое, я бы вернул ему позицию»
20сегодня, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото