Гельмут Марко: «Мекьес привнес в «Ред Булл» новый подход к гонкам»
Марко отметил роль Мекьеса в прогрессе «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что подход к работе нового руководителя команды Лорана Мекьеса оказал на австрийский коллектив положительное влияние.
Мекьес заменил на посту руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера по ходу нынешнего сезона. Под его руководством команда выиграла спринт в Спа, а теперь одержала победу на Гран-при Италии.
«Лоран Мекьес привнес в «Ред Булл» новый подход к гонкам, и вполне очевидно, что это оказалось эффект на нашу команду.
Еще две гонки назад, в Венгрии, мы выглядели просто ужасно. А теперь такая доминация. Так что мы с оптимизмом смотрим на оставшиеся гонки сезона», – рассказал Марко.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен навез «Макларенам» 19 секунд – он же проиграл первые круги?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
