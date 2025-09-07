Ландо Норрис: «Было бы глупо предполагать, что «Макларен» создал какой-то прецедент. Мы же не идиоты»

Норрис ответил на критику за применение командной тактики в Монце.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что в команде не обращают внимание на критику, которой они подверглись за решение обменяться позициями на Гран-при Италии .

Пиастри попросили вернуть позицию Норрису после того, как Ландо потерял лидерство из-за заминки на пит-стопе.

«Каждая ситуация уникальна и отличается от других. Было бы глупо предполагать и заявлять, что мы создали прецедент.

Мы же не идиоты – у нас есть планы действий на случай возникновения разных ситуаций. Если бы между мной и Оскаром было еще четыре машины, например, то никто бы, разумеется, не стал возвращать мне позицию. И я тоже считал бы неправильным, если бы Оскару сказали вернуть мне позицию в таких условиях.

Однако в ситуациях, когда мы не ведем борьбу [с пилотами других команд], в ситуации, когда мы можем восстановить справедливость, то подобные действия от нашей команды можно назвать вполне ожидаемыми. Потому что в команде не хотят расстраивать одного или второго гонщика, когда он вообще ни в чем не виноват, но при этом теряет позицию.

Сегодня я ни в чем виноват не был. Вот если бы я влетел в свой бокс на полной скорости, сбил механиков и так далее, то точно не ждал бы, что после такого мне вернут позицию. Но сегодня я никак не влиял на эту ситуацию. Да и не хочу я выигрывать за счет таких подарков. И то же касается Оскара. Никто из нас не хочет победить или проиграть из-за ошибок, на которые мы никак повлиять не можем», – рассказал Норрис.

