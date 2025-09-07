9

Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»

Вольфф высказался об ошибках Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф остался недоволен пятым местом Джорджа Расселла и девятым Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии, отметив просчеты новичка.

«В целом мы не были конкурентоспособны по ходу уик-энда. Пятое и восьмое места – это абсолютно неудовлетворительно. Не думаю, что в текущей конфигурации у нас есть машина, позволяющая стабильно заезжать на подиум.

Но Кими допустил слишком много ошибок. Ему просто нужно провести стабильный уик-энд. Тогда он будет выступать на равных с Леклером и Джорджем», – заявил босс в эфире Servus TV.

Вольфф также поделился мнением об инциденте между Антонелли и пилотом «Уильямса» Алексом Албоном в интервью немецкому Sky:

«Считаю, в этом просто не было необходимости. Албон был намного быстрее. Можно защищаться, выставлять локти, если есть необходимость. Или же не защищаться, чтобы не терять время. Но так поступать не надо было».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
