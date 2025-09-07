Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф остался недоволен пятым местом Джорджа Расселла и девятым Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии, отметив просчеты новичка.
«В целом мы не были конкурентоспособны по ходу уик-энда. Пятое и восьмое места – это абсолютно неудовлетворительно. Не думаю, что в текущей конфигурации у нас есть машина, позволяющая стабильно заезжать на подиум.
Но Кими допустил слишком много ошибок. Ему просто нужно провести стабильный уик-энд. Тогда он будет выступать на равных с Леклером и Джорджем», – заявил босс в эфире Servus TV.
Вольфф также поделился мнением об инциденте между Антонелли и пилотом «Уильямса» Алексом Албоном в интервью немецкому Sky:
«Считаю, в этом просто не было необходимости. Албон был намного быстрее. Можно защищаться, выставлять локти, если есть необходимость. Или же не защищаться, чтобы не терять время. Но так поступать не надо было».