Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»

Вольфф высказался об ошибках Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф остался недоволен пятым местом Джорджа Расселла и девятым Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии , отметив просчеты новичка.

«В целом мы не были конкурентоспособны по ходу уик-энда. Пятое и восьмое места – это абсолютно неудовлетворительно. Не думаю, что в текущей конфигурации у нас есть машина, позволяющая стабильно заезжать на подиум.

Но Кими допустил слишком много ошибок. Ему просто нужно провести стабильный уик-энд. Тогда он будет выступать на равных с Леклером и Джорджем», – заявил босс в эфире Servus TV.

Вольфф также поделился мнением об инциденте между Антонелли и пилотом «Уильямса » Алексом Албоном в интервью немецкому Sky:

«Считаю, в этом просто не было необходимости. Албон был намного быстрее. Можно защищаться, выставлять локти, если есть необходимость. Или же не защищаться, чтобы не терять время. Но так поступать не надо было».

