Тото Вольфф: «Сегодня в «Макларене» создали прецедент, после которого вернуть все обратно будет сложно»

Вольффа удивила тактика «Макларена» в Монце.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о решении «Макларена» применить командную тактику и сказать Оскару Пиастри вернуть позицию Ландо Норрису , которую тот потерял из-за заминки на пит-стопе.

«В этой ситуации нет правильной и неправильной стороны. И мне просто любопытно, как теперь будут дальше развиваться события. Потому что сегодня в «Макларене» создали прецедент, после которого вернуть все обратно будет уже сложно.

Что если команда допустит еще одну ошибку, но не на пит-стопе…будете ли вы снова менять позиции гонщиков? И точно так же будет неправильным из-за ошибки команды заставлять гонщика терять очки не по своей вине.

Думаю, ответ на вопрос о том, правильно ли сегодня поступили в «Макларене», мы получим в конце сезона, когда борьба действительно обострится», – рассказал Вольфф.

Скандал «Макларена» с приказами пропустить Норриса – 🤦‍♂‍. Даже Ферстаппен хихикал по радио