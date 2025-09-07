  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о Ферстаппене: «Ждал жесткую оборону. Но мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально»
12

Ландо Норрис о Ферстаппене: «Ждал жесткую оборону. Но мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально»

Норрис посчитал оборону Ферстаппена на старте в Монце слишком жесткой.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о борьбе с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Италии, отметив, что считает действия соперника слишком агрессивными.

Норрис выиграл старт у Ферстаппена, но в первом повороте Макс выдавил его с трассы с правой стороны. Однако Норрис решил не уступать, и в итоге вынудил Ферстаппена срезать шикану

С учетом того, что на апексе Норрис был впереди, команда сказала Ферстаппену вернуть позицию. Что, однако, не помешало Ферстаппену совершить новый обгон в борьбе за лидерство уже на втором круге.

«Ну, все четыре колеса моего болида оказались за пределами трассы – так что нет, мне это не кажется правильным. Хотя чего-то такого я и ожидал.

Я ждал жесткую оборону на грани дозволенного. Но при этом мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально. При этом Макс знал, что я с самого начала ехал рядом с ним, потому что лучше него стартовал.

Да, вы легко можете назвать это гонками, борьбой, но в конечном счете суть в том, что нельзя выталкивать соперников с трассы. Я поздно затормозил на входе в первый поворот, я оказался чуть дальше. Я хорошо вошел в поворот и отлично боролся на первом круге.

Я очень хорошо проехал первый поворот и первый круг. Даже сегодня я считаю, что сделал все, что мог. Просто у меня не было темпа [для борьбы за победу]. Я хорошо стартовал, дал нам отличную возможность, но сегодня мы просто оказались недостаточно быстры. Так бывает, это жизнь», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен навез «Макларенам» 19 секунд – он же проиграл первые круги?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко: «Мекьес привнес в «Ред Булл» новый подход к гонкам»
2сегодня, 19:50
Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»
2сегодня, 19:32
Ландо Норрис: «Было бы глупо предполагать, что «Макларен» создал какой-то прецедент. Мы же не идиоты»
21сегодня, 19:01
Тото Вольфф: «Сегодня в «Макларене» создали прецедент, после которого вернуть все обратно будет сложно»
10сегодня, 18:47
Юки Цунода о контакте с Лоусоном: «Не знаю, какой в этом был смысл. Я боролся за очки, а он нет»
6сегодня, 18:36
Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»
9сегодня, 18:01
Макс Ферстаппен: «Форма «Ред Булл» сильно зависит от характеристик трассы. Нельзя сказать, что мы внезапно вернулись в борьбу»
сегодня, 17:51
Льюис Хэмилтон: «Мне все еще не на 100 процентов комфортно в болиде «Феррари»
3сегодня, 17:34
Льюис Хэмилтон о тифози: «Лучше не бывает. Мечта – подняться на вершину подиума в Монце как пилот «Феррари»
3сегодня, 17:23
Ландо Норрис: «Если бы это я ехал позади, а с Пиастри случилось такое, я бы вернул ему позицию»
20сегодня, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото