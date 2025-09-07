Ландо Норрис о Ферстаппене: «Ждал жесткую оборону. Но мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально»

Норрис посчитал оборону Ферстаппена на старте в Монце слишком жесткой.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о борьбе с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Италии, отметив, что считает действия соперника слишком агрессивными.

Норрис выиграл старт у Ферстаппена, но в первом повороте Макс выдавил его с трассы с правой стороны. Однако Норрис решил не уступать, и в итоге вынудил Ферстаппена срезать шикану

С учетом того, что на апексе Норрис был впереди, команда сказала Ферстаппену вернуть позицию. Что, однако, не помешало Ферстаппену совершить новый обгон в борьбе за лидерство уже на втором круге.

«Ну, все четыре колеса моего болида оказались за пределами трассы – так что нет, мне это не кажется правильным. Хотя чего-то такого я и ожидал.

Я ждал жесткую оборону на грани дозволенного. Но при этом мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально. При этом Макс знал, что я с самого начала ехал рядом с ним, потому что лучше него стартовал.

Да, вы легко можете назвать это гонками, борьбой, но в конечном счете суть в том, что нельзя выталкивать соперников с трассы. Я поздно затормозил на входе в первый поворот, я оказался чуть дальше. Я хорошо вошел в поворот и отлично боролся на первом круге.

Я очень хорошо проехал первый поворот и первый круг. Даже сегодня я считаю, что сделал все, что мог. Просто у меня не было темпа [для борьбы за победу]. Я хорошо стартовал, дал нам отличную возможность, но сегодня мы просто оказались недостаточно быстры. Так бывает, это жизнь», – рассказал Норрис.

