Макс Ферстаппен: «Форма «Ред Булл» сильно зависит от характеристик трассы. Нельзя сказать, что мы внезапно вернулись в борьбу»

Ферстаппен не ждет возвращения в борьбу за титул.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Италии поделился мнением о перспективах команды в оставшихся гонках сезона.

По словам Ферстаппена, победа в Монце не говорит о возвращении в борьбу за титул, но он надеется, что будет бороться за победы на каких-то оставшихся Гран-при.

«Думаю, наша форма сильно зависит от характеристик трассы. Например, в Монце нужны настройки с низким уровнем прижимной силы. И наша машина, по ощущениям, всегда очень неплохо смотрится в условиях настройки на средний или низкий уровень прижимной силы.

Так что нельзя сказать, что мы внезапно вернулись в борьбу. И вряд ли мы сможем бороться [за победы в гонках] в каждый уик-энд. Но хорошая новость в том, что мы, как кажется, стали лучше понимать свою машину и что ей требуется, чтобы быть конкурентоспособной. И я надеюсь, что эта картина сохранится и в следующих гонках – где-то мы будем смотреться лучше, где-то хуже», – рассказал Ферстаппен.

