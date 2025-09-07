Льюис Хэмилтон: «Мне все еще не на 100 процентов комфортно в болиде «Феррари»

Хэмилтон заявил, что осваивается в новой машине.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон оценил шестую позицию по итогам Гран-при Италии и рассказал о постепенном обретении уверенности.

«Считаю, в целом выступление вполне приличное. Очевидно, в сравнении с теми, кто ехал далеко впереди, темпа не хватало. Так что попадание в топ-3 долгое время не стояло на повестке, однако мы продолжаем трудиться и пытаемся извлечь больше.

Этот уик-энд добавил уверенности в болиде, [но] мне все еще не на 100 процентов комфортно», – признался британец.

