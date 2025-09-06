Фредерик Вассер: «Хэмилтон придерживается нового подхода. Он хорошо справляется»

В «Феррари» довольны Хэмилтоном и настроены позитивно.

Руководитель «Феррари» оценил выступления Льюиса Хэмилтона на последних этапах.

«После летнего перерыва Льюис придерживается нового подхода. Если вернуться в июнь и июль, то все было довольно хорошо. Затем у него были тяжелые уик-энды в Спа и Будапеште, где он был не так далеко с точки зрения темпа.

В Спа в определенный момент он даже опережал Шарля [Леклера], в то время как в Будапеште он просто находился позади. Но у них также были одинаковые времена в квалификациях. Льюису было тяжело завершить оба уик-энда без очков.

Перерыв вовремя наступил. Хэмилтон смог перевести дух и приехал в Зандворт с более агрессивным настроем. Результата не вышло из-за аварии, но у него был хороший темп. Уик-энд получился трудным, но придал ему уверенности.

Также он был впечатлен невероятной поддержкой от фанатов «Феррари» в Милане. Думаю, она придала ему сил. А он очень чувствителен к такого рода вещам. Все были с ним очень любезны.

Вчера он приехал с большим энтузиазмом и четким видением. Он хорошо справляется, все замечательно», – отметил Вассер .

