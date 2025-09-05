Тото Вольфф: «Если найдется тот, кто справится лучше меня, то тут же освобожу место руководителя «Мерседеса»

Вольфф ответил на вопрос о своем будущем в «Мерседесе».

Руководитель «Мерседеса » отметил, что покинет должность, если найдет достойного преемника.

При этом Вольфф подчеркнул, что находится в более выгодном положении, чем уволенный из «Ред Булл» Кристиан Хорнер, ведь владеет 33% команды.

«В соглашении с другими владельцами сказано, что если я больше не буду руководителем команды, то смогу решить, какую должность займу: исполнительного директора, председателя совета директором или неисполнительного директора.

Если я почувствую, что есть кто-то, кто справится лучше меня, то тут же освобожу место – или займусь чисто коммерческими или чисто гоночными делами», – сказал Вольфф .

