Тото Вольфф: «Если пилот утверждает, что с двухлетним контрактом поедет быстрее, то у него неправильный настрой»

Вольфф ответил на вопрос о контракте Расселла.

Руководитель «Мерседеса » высказался о ситуации с контрактом Джорджа Расселла . Команда пока не объявляла о новом соглашении с пилотом.

«По какой-то причине мы все еще обсуждаем некоторые детали, как оптимизировать перелеты. Это мелочи, которым не стоит придавать значения.

Не будет никакого крупного объявления о контракте, потому что все и так очевидно. Мы не всегда заключали длительные соглашения, ограничивались краткосрочными. Самый длинный контракт был рассчитан на два года и содержал некоторые опции – это подход «Мерседеса».

Почему вопрос не решили в прошлом году? Мы работаем по схеме 1+1, для нас это традиционная практика. Пилоты находятся под невероятным давлением. Если пилот утверждает, что с двухлетним контрактом поедет быстрее, то у него неправильный настрой», – отметил Вольфф .

