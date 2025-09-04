Льюис Хэмилтон о потере 5 позиций в Монце: «Был по-настоящему шокирован штрафом»

Хэмилтон отреагировал на «суровое» наказание.

Пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону в Нидерландах выписали штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Италии из-за игнорирования желтых флагов.

«Не знаю, что думали другие гонщики по поводу решений на последнем этапе, но я приземлился, возвращаясь домой, только тогда увидел новость о штрафе – я был по-настоящему шокирован, если честно. Ну, что есть, то есть.

Разумеется, это не черно-белая ситуация. Можете посмотреть отчет: я поднял ногу с педали газа, но, по их мнению, недостаточно сильно. Вот почему мне не дали более жесткий штраф. Однако я получил наказание, а также штрафные баллы – это довольно сурово.

Я сделал выводы, и нет смысла ныть по этому поводу. Я буду двигаться вперед. Этот уик-энд станет вызовом.

Квалификации и так очень плотные – даже пробиться в третий сегмент тяжело. Подняться в топ-5 будет очень и очень трудно. Более того, я потеряю пять мест на первом Гран-при в Монце с «Феррари ». Придется больше сражаться, и я очень мотивирован отыграть эти позиции, несмотря ни на что», – сказал британец.

