Льюис Хэмилтон: «Трудных сезонов было много. Чем тяжелее, тем больше растешь»

Хэмилтон заявил, что тяжелые сезоны делают его сильнее.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, является ли сезон-2025 труднейшим в его карьере.

«Я не помню каждый конкретный год, так что не стану сравнивать этот с другими. Помню, 2009-й был не лучшим, 2010-й, 2011-й, 2012-й. 2022-й, 2023-й. Их было много.

Но я живу мечтой и приезжаю на гонки с «Феррари». У меня был весь прошлый год, чтобы подготовиться к этому. Была большая подготовка, команда свернула горы, чтобы я освоился.

Честно говоря, я считаю, что чем тяжелее, тем больше растешь. Этот год получается трудным, но он готовит к более успешным дням, и мы станем сильнее», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Италии .

