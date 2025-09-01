24

Хэмилтон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Италии

Хэмилтон получил жесткий штраф после этапа в Зандворте .

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошел на Гран-при Нидерландов из-за ошибки в третьем повороте, а также нарушил правила желтого флага.

Второй случай привлек внимание судей: когда в зоне последнего поворота был введен режим двойных желтых флагов, Хэмилтон сбросил скорость на 20 км/ч (если сравнивать с данными из практик) и затормозил на 70 метров раньше перед въездом на пит-лейн.

Стюарды изучили эти данные и посчитали, что Льюис недостаточно сильно сбросил скорость. По регламенту пилот «Феррари» должен был получить штраф в виде лишения 10 позиций на старте следующего этапа – однако в ФИА учли тот факт, что Хэмилтон попытался сбросить скорость, и смягчили наказание.

В итоге Льюис потерял 5 позиций на старте Гран-при Италии и получил 2 штрафных балла в лицензию.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
logoЛьюис Хэмилтон
logoФИА
Гран-при Италии
Гран-при Нидерландов
регламент
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Аджар – лучший пилот Гран-при Нидерландов по версии The Race, Пиастри и Ферстаппен в топ-3, Хэмилтон – худший
226 минут назад
Алексей Попов: «31 год Сайнсу. Лоусон и судьи вчера уж поздравили, так поздравили…»
146 минут назад
Совладельцы «Макларена» выкупят оставшуюся долю, команду оценили в 4 млрд долларов (Sky)
55 минут назад
Аджар получит новый трофей за 3-е место. Разбитый также останется у Изака как «символ легендарного момента»
2сегодня, 15:19
Питер Уиндзор: «Невероятный контроль машины от Ферстаппена на старте, воплощение настоящего класса»
сегодня, 14:57
Алекс Албон о прорыве на 5-е место: «Мы сами стали творцами своего успеха»
сегодня, 14:50
Тото Вольфф: «Жаль Леклера и «Феррари», но Антонелли должен стремиться к обгонам. Когда опускается визор, Кими превращается в монстра»
8сегодня, 14:24
Лиам Лоусон поздравил Аджара и команду с подиумом: «Это огромное достижение»
2сегодня, 14:06
Оскар Пиастри: «Медленно вкатывался в уик-энд и нашел оптимальный темп только к третьему сегменту квалификации»
сегодня, 14:01
Первый напарник Алонсо в «Ф-1» задержан по подозрению в незаконном использовании автомобиля класса люкс
сегодня, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
сегодня, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1сегодня, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото