Хэмилтон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Италии

Хэмилтон получил жесткий штраф после этапа в Зандворте .

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошел на Гран-при Нидерландов из-за ошибки в третьем повороте, а также нарушил правила желтого флага.

Второй случай привлек внимание судей: когда в зоне последнего поворота был введен режим двойных желтых флагов, Хэмилтон сбросил скорость на 20 км/ч (если сравнивать с данными из практик) и затормозил на 70 метров раньше перед въездом на пит-лейн.

Стюарды изучили эти данные и посчитали, что Льюис недостаточно сильно сбросил скорость. По регламенту пилот «Феррари» должен был получить штраф в виде лишения 10 позиций на старте следующего этапа – однако в ФИА учли тот факт, что Хэмилтон попытался сбросить скорость, и смягчили наказание.

В итоге Льюис потерял 5 позиций на старте Гран-при Италии и получил 2 штрафных балла в лицензию.

