Отец Переса: «Чеко сделал Ферстаппена чемпионом. Он удержал позади восьмикратного чемпиона Хэмилтона»

Серхио Перес сыграл ключевую роль в «Ред Булл», считает его отец.

Антонио Перес Гарибай – отец нового пилота «Кадиллака » Серхио Переса – убежден, что его сын мог добиться гораздо большего в «Ред Булл».

«Чеко провел с «Ред Булл» четыре года. Сколько лет «Ред Булл» был чемпионом? Все четыре (в финальном 2024-м «Ред Булл» не выиграл Кубок конструкторов; титул был только у Макса Ферстаппена в личном зачете – Спортс”).

Чеко Перес сделал Ферстаппена чемпионом мира. Если бы в финальный сезон Чеко получил болид, который заслуживал, то он бы сам стал чемпионом.

«Ред Булл » нуждался в нем, чтобы быть чемпионом. Они дали ему хорошую машину, и он удержал позади восьмикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона (у Хэмилтона семь титулов – Спортс”)», – отметил Перес.

