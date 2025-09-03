Тото Вольфф о двигателе «Ред Булл»: «Все равно что попытаться покорить Эверест»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф полагает, что «Ред Булл» столкнется с трудностями при использовании собственного мотора в 2026-м, однако он также не исключает, что в Милтон-Кейнсе сумеют разобраться со всеми проблемами.
«Сперва я бы ответил, что [создание собственного двигателя] это все равно что попытаться покорить Эверест. Наши моторные подразделения растут уже несколько десятков лет.
При этом нельзя недооценивать тех, кто обладает способностью создать нечто с нуля с применением новых идей или, возможно, новых подходов и выпустить технологию, способную удивить.
Для них это большое, большое испытание – которое они сами себе устроили, решив делать свои двигатели. Но вспомните: когда они начали заниматься шасси, все смеялись над тем, что компания энергетиков пытается соревноваться с «Феррари», «Мерседесом» и «Маклареном» в «Формуле-1».
И в итоге «Ред Булл» победил – так что, возможно, через пять лет мы заговорим по-другому», – отметил Вольфф.
«Оранжевая армия» Ферстаппена появилась не на «Ф-1». А за 40 лет до Макса!