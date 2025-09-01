Аджар сообщил о поздравлении от Проста после подиума в Нидерландах

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар впервые в карьере поднялся на подиум, финишировав третьим на Гран-при Нидерландов.

Француз признался, что его поздравил легендарный соотечественник Ален Прост , четырехкратный чемпион «Формулы-1».

20-летний Аджар стал самым молодым представителем своей страны на подиуме и попал в топ-5 по данному показателю среди всех гонщиков. Пилот «Альпин » Пьер Гасли впервые занял призовое место в 23 года, Прост – в 26.

«Классные ощущения. Ален Прост только что мне написал. Потрясающе, когда побиваешь такие рекорды», – заявил Изак после финиша.

