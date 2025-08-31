Аджар попал в топ-5 самых молодых обладателей подиума «Ф-1»

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов.

Новичок «Формулы-1» впервые поднялся на подиум в 20 лет, 11 месяцев и 3 дня. Лишь четырем гонщикам удавалось сделать это раньше: Максу Ферстаппену (18 лет, 7 месяцев, 15 дней), Лансу Строллу (18 лет, 7 месяцев, 27 дней), Андреа Кими Антонелли (18 лет, 9 месяцев, 21 день) и Ландо Норрису (20 лет, 7 месяцев, 22 дня).

Аджар стал самым молодым французом в призах, почти на три года улучшив показатель Пьера Гасли (23 года, 9 месяцев, 10 дней).

Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум

Аджар признан гонщиком дня на Гран-при Нидерландов