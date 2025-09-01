Льюис Хэмилтон об аварии в Зандворте: «В моем случае такие инциденты можно пересчитать по пальцам одной руки»

Хэмилтон прокомментировал сход в Нидерландах .

Пилот «Феррари» высказался об отношении к аварии на Гран-при Нидерландов .

«Я в порядке. Морально я в норме. Как я сказал, есть много хорошего – я почувствовал, что добился прогресса. Я преследовал шедший впереди болид. И да, трудно принять такой результат.

Я уже давно выступаю в гонках. Бог знает сколько гонок я провел за всю карьеру – такие инциденты можно пересчитать по пальцам одной руки.

На нас как на команду оказывается огромное давление, а на меня теперь еще большее – ведь я провожу не самый хороший сезон. В Монце попытаемся впитать энергию, идущую от фанатов», – отметил Хэмилтон.

