Тото Вольфф о составе «Мерседеса»: «Никаких больших новостей не будет»
Руководитель «Мерседеса» вновь подтвердил, что команда не собирается менять текущий состав.
Ранее он сделал схожее заявление по ходу уик-энда в Зандворте.
«Я всегда говорил, что никаких больших новостей не будет. Конечно, мы продолжим работать с обоими пилотами.
В случае Джорджа [Расселла] есть пару моментов, которые мы хотим оптимизировать: нужно определиться с количеством дней, используемых для переездов и маркетинга.
Он опытный пилот – об этом важно говорить. Мы хотим, чтобы наши пилоты выступали наилучшим образом. Думаю, мы перегрузили обоих гонщиков маркетинговой деятельностью и активностью в медиа – поэтому теперь мы хотим немного пересмотреть этот момент.
Будет ли объявление в Монце? Нет. Не думаю, что будет какое-то громкое объявление. Мы просто сообщим вам, что подписали соглашение», – отметил Вольфф.
Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»