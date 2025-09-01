Тото Вольфф о составе «Мерседеса»: «Никаких больших новостей не будет»

Вольфф ответил на вопрос о выборе пилотов «Мерседеса» .

Руководитель «Мерседеса» вновь подтвердил, что команда не собирается менять текущий состав.

Ранее он сделал схожее заявление по ходу уик-энда в Зандворте.

«Я всегда говорил, что никаких больших новостей не будет. Конечно, мы продолжим работать с обоими пилотами.

В случае Джорджа [Расселла] есть пару моментов, которые мы хотим оптимизировать: нужно определиться с количеством дней, используемых для переездов и маркетинга.

Он опытный пилот – об этом важно говорить. Мы хотим, чтобы наши пилоты выступали наилучшим образом. Думаю, мы перегрузили обоих гонщиков маркетинговой деятельностью и активностью в медиа – поэтому теперь мы хотим немного пересмотреть этот момент.

Будет ли объявление в Монце? Нет. Не думаю, что будет какое-то громкое объявление. Мы просто сообщим вам, что подписали соглашение», – отметил Вольфф.

Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»

