Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»
Исполнительный директор и совладелец команды «Мерседес» Тото Вольфф сообщил, что коллектив скоро объявит состав на следующий сезон.
По словам Вольффа, в «Мерседесе» не собираются менять состав пилотов и довольны выступлениями Расселла и Антонелли.
«Скоро состав [пилотов «Мерседеса»] будет подтвержден, разумеется. Не вижу причин расставаться с кем-то из нынешних гонщиков, они справляются очень хорошо.
Джордж [Расселл] в большинстве гонок выступает лучше, чем позволяют возможности болида, а в случае с Кими [Андреа Кими Антонелли] нам нужно постараться восстановить его уверенность в себе. Но скорость у него точно есть, так что все будет в порядке», – рассказал Вольфф.
