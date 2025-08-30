Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»

Расселл и Антонелли остаются в «Мерседесе» – заявил Вольфф.

Исполнительный директор и совладелец команды «Мерседес » Тото Вольфф сообщил, что коллектив скоро объявит состав на следующий сезон.

По словам Вольффа, в «Мерседесе» не собираются менять состав пилотов и довольны выступлениями Расселла и Антонелли.

«Скоро состав [пилотов «Мерседеса»] будет подтвержден, разумеется. Не вижу причин расставаться с кем-то из нынешних гонщиков, они справляются очень хорошо.

Джордж [Расселл] в большинстве гонок выступает лучше, чем позволяют возможности болида, а в случае с Кими [Андреа Кими Антонелли ] нам нужно постараться восстановить его уверенность в себе. Но скорость у него точно есть, так что все будет в порядке», – рассказал Вольфф.

