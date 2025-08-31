Гельмут Марко об Аджаре: «Подиум в таком молодом возрасте – многообещающе»
В «Ред Булл» оценили сенсационный подиум Аджара.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался после того, как пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар впервые в карьере заехал в призы, финишировав третьим на Гран-при Нидерландов.
«[Аджар выступал] очень хорошо. Он пилотировал безупречно под большим давлением. Подняться на подиум в таком молодом возрасте – это многообещающе», – подчеркнул консультант.
Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
