Гельмут Марко об Аджаре: «Подиум в таком молодом возрасте – многообещающе»

В «Ред Булл» оценили сенсационный подиум Аджара.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказался после того, как пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар впервые в карьере заехал в призы, финишировав третьим на Гран-при Нидерландов .

«[Аджар выступал] очень хорошо. Он пилотировал безупречно под большим давлением. Подняться на подиум в таком молодом возрасте – это многообещающе», – подчеркнул консультант.

