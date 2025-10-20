Шарль Леклер: «Переживал из-за старта на «софте», но обгон Норриса сильно помог в гонке»

Леклер высказался о рискованном выборе после подиума в Остине.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при США после упорной борьбы с соперником из «Макларена » Ландо Норрисом , который стал вторым.

«Я немного переживал, когда увидел, что один стартую на «софте». Я знал, что это рискованно.

Задумка была в том, чтобы использовать шины «софт» и получить чистый воздух. Это было довольно оптимистично, ведь впереди были два болида, однако одно место удалось отыграть, и это сильно помогло в гонке.

В целом я доволен, поскольку вторая половина сезона складывалась тяжело. Рад, что удалось вернуться на подиум после трудной практики и проблемы с коробкой передач», – отметил монегаск.

Леклер также поделился мнением о противостоянии с Норрисом:

«Я получил удовольствие. В итоге я проиграл, но было весело».

