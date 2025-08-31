Аджар признан гонщиком дня на Гран-при Нидерландов
Аджар стал гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Зандворте выступающий за «Рейсинг Буллз» Аджар очень уверенно провел заезд и сумел впервые в карьере в «Ф-1» попасть на подиум, финишировав третьим.
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
