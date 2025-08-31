Аджар признан гонщиком дня на Гран-при Нидерландов

Аджар стал гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Зандворте выступающий за «Рейсинг Буллз » Аджар очень уверенно провел заезд и сумел впервые в карьере в «Ф-1» попасть на подиум, финишировав третьим.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли