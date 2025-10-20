Лоран Мекьес: «Ферстаппен выступает на невероятном уровне»

Мекьес остался доволен победой в Остине.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при США, отметив, что вся команда была рада победе Макса Ферстаппена , который в данный момент выступает на очень высоком уровне.

«Макс выступает на невероятном уровне. Вероятно, нам стоит признать, что сейчас мы наблюдаем нечто экстраординарное. И что нам всем вместе удалось перевернуть ситуацию.

Эти ребята знаю, что делать. Эта команда любит гонки. В гонках мы готовы рисковать, так было всегда, стараемся поддерживать высокую интенсивность по ходу уик-энда.

Мы стараемся узнать как можно больше полезной информации, чтобы улучшить машину – к предстоящему уик-энду в Мехико. Ну а все остальное сложится само собой», – рассказал Мекьес.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 5-й