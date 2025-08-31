Макс Ферстаппен перед стартом Гран-при Нидерландов: «Нацеливаюсь на подиум»

Ферстаппен хочет попасть на подиум домашней гонки.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при Нидерландов , отметив, что был бы рад попаданию в топ-3.

«Очень рад, что в квалификации нам удалось перевернуть ситуацию. Так что сегодня я чувствую себя чуть более уверенно. Определенно нацеливаюсь на подиум – было бы здорово попасть туда на глазах у домашних трибун.

Надеюсь, мы сможем сильно провести гонку, особо не оглядываясь назад. С нетерпением жду старта», – рассказал Ферстаппен.

