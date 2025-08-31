Макс Ферстаппен перед стартом Гран-при Нидерландов: «Нацеливаюсь на подиум»
Ферстаппен хочет попасть на подиум домашней гонки.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при Нидерландов, отметив, что был бы рад попаданию в топ-3.
«Очень рад, что в квалификации нам удалось перевернуть ситуацию. Так что сегодня я чувствую себя чуть более уверенно. Определенно нацеливаюсь на подиум – было бы здорово попасть туда на глазах у домашних трибун.
Надеюсь, мы сможем сильно провести гонку, особо не оглядываясь назад. С нетерпением жду старта», – рассказал Ферстаппен.
Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
