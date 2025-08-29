Колтон Херта ведет переговоры с несколькими командами «Формулы-2» (Racer)

Херта намерен продолжить карьеру в «Формуле-2».

Гонщик «Индикара» Колтон Херта в следующем сезоне может перейти в одну из команд «Формулы-2».

Херта считается одним из главных претендентов на место в «Кадиллаке » в будущем, однако в данный момент американцу не хватает баллов для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1».

В этом сезоне Херта не сможет закончить сезон выше шестого места – и даже в этом случае у него на счету будет 37 баллов из 40 необходимых. В то же время попадание в топ-3 по итогам сезона «Формулы-2» гарантирует получение 40 баллов.

По информации издания Racer, представители Херты обратились сразу к нескольким командам «Формулы-2», предлагая поработать с американцем. При этом на данный момент никаких договоренности ни с одной из команд достигнуто не было.

В «Ф-1» больше не будет звезд из гонок США. И вот почему – на примере супердоминатора «Индикара»