Фернандо Алонсо: «Я настроен оптимистично, но побороться с «Маклареном», конечно, «Астон Мартин» не сможет»

Алонсо доволен хорошим темпом в первый день уик-энда в Нидерландах.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов .

Алонсо остался доволен хорошим темпом в практиках, но исключил возможность борьбы с «Маклареном».

«Да, я настроен оптимистично. Скажем так – более оптимистично, чем после многих других пятничных свободных заездов. И да, мы сильно смотрелись на Гран-при Венгрии, приезжаем на следующую гонку в Зандворт и продолжаем демонстрировать отличный темп, по крайней мере в пятничных практиках. Да, мы понимаем, что это только практика, но приятно видеть свои времена круга в числе лучших. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра.

Сможем ли мы побороться с «Маклареном»? Нет, конечно (смеется). Не думаю, что это в наших силах, что мы сможем побороться с «Маклареном». Но, может быть, мы сможем побороться с кем-то из топ-команд – с «Мерседесом », «Феррари », «Ред Булл». Все они, как кажется, не так уж далеко», – рассказал Алонсо.

